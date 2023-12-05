В Роспотребнадзоре сообщили, чем вызваны массовые пневмонии у детей в Китае и Европе

Уже около месяца из разных стран приходят тревожные новости о вспышках необычных пневмоний среди детей - первое сообщение пришло из Китая, затем об аналогичной ситуации заявили во Франции, Германии и Италии. Роспотребнадзор выяснил, с чем связан всплеск заболеваемости среди детского населения и какова ситуация в России.

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Китайские власти, к которым с просьбой прояснить ситуацию в ноябре обратилась ВОЗ, сообщили, что рост заболеваемости респираторными инфекциями связан с отменой ограничений по COVID-19. С наступлением холодного сезона начали активно распространяться обычные "простудные" патогены: вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), а также бактерии из группы микоплазмы, вызывающие микоплазменную пневмонию. RSV и микоплазма поражают детей чаще, чем взрослых.

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В Китае принимают меры защиты: министерство образования КНР распорядилось внедрить систему эпидемиологического надзора в школах и детских садах, ввести утренние и вечерние осмотры детей. Это помогает быстро выявить и изолировать заболевших.

"При этом в России такая система - так называемые утренние фильтры - работает постоянно в течение каждого эпидемического сезона", - подчеркнули в надзорном ведомстве. В нынешнем сезоне такие фильтры работают с начала учебного года. Детей проверяют на наличие респираторных симптомов - кашля , насморка, а также повышенной температуры.

Больных детей не пускают в коллективы до полного выздоровления, либо представления медицинского заключения, что ребенок не опасен (не заразен) для других детей.

Еще одна действенная мера - перевод школьников на дистанционное обучение. Эта временная мера вводится, когда в классе или школе заболевает 20% детей. Решение принимают сами образовательные учреждения, система практикуется уже много лет и хорошо отработана.

В России также регистрируются случаи микоплазменной инфекции у детей. При этом так же, как и за рубежом, в клинической картине заболевания не отмечается каких-то серьезных изменений, случаев тяжелого течения инфекции не зарегистрировано, - говорят в Роспотребнадзоре.

В случае, если заболевает сразу несколько детей - в обязательном порядке проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторную диагностику для установления точной причины (возбудителя) вспышки, мероприятия по дезинфекции помещений. А контактных детей берут под наблюдение.