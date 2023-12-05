Врач поделилась простым способом снизить уровень сахара в крови

В контроле уровня сахара в крови могут помочь обычные прогулки после приема пищи, уверен врач Шеннон Кнапп.

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В беседе с Heilpraxis она рассказала, что достаточно прогуляться на протяжении всего двух-пяти минут, чтобы уровень сахара в крови снизился.

Врач отметила, что движение практически сразу сказывается на уровне сахара. По словам Кнапп, привычка двигаться после приема пищи может быть полезной и с другой точки зрения. С течением времени организм сможет более эффективно использовать инсулин.

Врач уверена, что на уровень сахара в крови также влияет контроль питания и минимизирование стресса. Кнапп уточнила, что диабетикам особенно важно обращать внимание на эти два пункта, даже если они принимают препараты для регулирования уровня сахара в крови.