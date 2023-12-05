Недостаток В12: семь психических признаков могут указывать на дефицит важного витамина

Дефицит витамина B12 может привести к множеству симптомов, и не все из них можно заметить. По данным Британского медицинского журнала (BMJ), в 85% случаев при недостатке нутриента наблюдаются признаки, связанные с психическим здоровьем.

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Наиболее распространённой причиной дефицита витамина B12 является злокачественная анемия, при которой иммунная система атакует здоровые клетки желудка, препятствуя усвоению витамина B12 из пищи. Заболевание также может возникнуть при веганской диете.

Семь симптомов, связанных с психическим здоровьем, на которые следует обратить внимание: