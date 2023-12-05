Врачи предупредили о малоизвестном предвестнике инфарктов и инсультов

Ученые узнали, как с большей точностью предсказывать сердечные приступы. Открытие уже помогает спасать больше жизней. Дело в том, что примерно у каждого пятого человека есть генетическая предрасположенность к болезням сердца из-за липопротеина — белка, который может значительно увеличить вероятность сердечного приступа, если его много в крови. Но об этом часто забывают.

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Кардиолог Сет Баум в разговоре с Fox News Digital объяснил, что наряду с липопротеинами низкой плотности и липопротеинами высокой плотности липопротеин (а) переносит холестерин по крови. И чем выше у вас уровень липопротеина (а), тем больше вероятность того, что холестерин будет накапливаться в ваших кровеносных сосудах, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

По словам кардиолога, есть три основных фактора риска: во-первых, возможный атеросклероз — накопление жиров и холестерина в артериях; во-вторых, воспаление, которое увеличивает вероятность развития сердечного приступа; в-третьих, риск образования тромбов, что может привести к закупорке артерии.