Доктор Мясников поделился, как предотвратить развитие деменции

Многие боятся деменции, и каждый хочет дожить до старости, сохранив ясный ум, сообщил доктор Александр Мясников.

В беседе с “Аргументами и фактами” он рассказал, что деменция далеко не всегда является признаком старения.

По словам врача, с деменцией преимущественно сталкиваются люди в возрасте после 65 лет. Однако Мясников отметил, что такая болезнь, наоборот, сигнализирует о нездоровом старении.

Зачастую пожилые люди страдают от определенного типа деменции – болезни Альцгеймера. Остальной процент заболеваемости приходится на сосудистую, лобно-височную и другие виды деменции.

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От заболевания никто не застрахован, сообщает доктор. На данный момент уже изобретены препараты, которые предотвращают отложение амилоида, характерного для болезни Альцгеймера. Но они не являются панацеей.

А вот сосудистую деменцию предотвратить можно. По словам врача, заболевание характерно для людей, которые страдают от повышенного уровня холестерина и гипертонии. Поэтому если следить за своим давлением, риски заболеть деменцией уменьшаются в разы, уверяет врач.

Мясников предупреждает, что для предотвращения сосудистой деменции необходимо принимать препараты, направленные на нормализацию давления и уровня холестерина, а также следить за содержанием сахара в крови. Врач отметил, что игнорирование этих правил может привести к серьезным проблемам.

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