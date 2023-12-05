Врач предупредила об опасности изменения контура шеи

Заметные изменения контуров шеи могут указывать на наличие проблем с щитовидной железой. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог Инна Мисникова.

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Она подчеркнула, что в этом случае важно незамедлительно обратиться к врачу, потому что игнорирование проблемы может негативно сказаться на состоянии других органов и систем.

"Гормоны щитовидной железы отвечают за очень многие процессы в организме. И поэтому проблемы с ними могут привести к нарушениям в работе сердца", — уточнила Мисникова.

По ее словам, наиболее показательным гормоном, который характеризует работу щитовидной железы, является тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ).

Она отметила, что у некоторых людей может снизиться функция щитовидной железы, что приведет к гипотиреозу.