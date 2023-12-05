Врач предупредила об опасности изменения контура шеи
Заметные изменения контуров шеи могут указывать на наличие проблем с щитовидной железой. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог Инна Мисникова.
Она подчеркнула, что в этом случае важно незамедлительно обратиться к врачу, потому что игнорирование проблемы может негативно сказаться на состоянии других органов и систем.
"Гормоны щитовидной железы отвечают за очень многие процессы в организме. И поэтому проблемы с ними могут привести к нарушениям в работе сердца", — уточнила Мисникова.
По ее словам, наиболее показательным гормоном, который характеризует работу щитовидной железы, является тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ).
Она отметила, что у некоторых людей может снизиться функция щитовидной железы, что приведет к гипотиреозу.
"И тогда тоже нужно назначать лечение, то есть может наблюдаться как повышение, так и снижение функции щитовидной железы", — заключила врач.