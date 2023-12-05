Онколог перечислил три смертельно опасных для мужчин вида рака

Ежегодно от рака умирает каждый шестой россиянин.

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Врач-онкоуролог отделения онкоурологии НМИЦ им. Н. Н. Блохина, эксперт проекта «Онконавигатор» Кодиржон Хафизов рассказал, как вовремя выявить некоторые виды рака у мужчины.

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Рак простаты

Он встречается часто, но не считается самым агрессивным. Если опухоль в начальной стадии, она хорошо поддается лечению, а после редко рецидивирует. Однако симптомы могут дать о себе знать уже на последних стадиях заболевания. Среди них: боль в промежности, тазу, проблемы с мочеиспусканием – его задержка или, наоборот, учащение, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, вялая струя мочи. Могут начать сильно отекать ноги из-за поражения лимфоузлов.

Хафизов рекомендует регулярно сдавать анализ на ПСА, особенно мужчинам в районе 50 лет. Этот вид рака легко поддается лечению.

Рак яичка

Часто встречается у мужчин в юном и молодом возрасте – от 15 до 40 лет. Заболевание занимает в структуре видов рака у мужчин всего 1–1,5 %, но считается достаточно агрессивным. Образовывается плотный опухолевый узел в мошонке, который хорошо прощупывается и визуально заметен. Также может появиться местная температура, болезненность, а яичко может увеличиться в размере. После обнаружения такого узла мужчине следует как можно быстрее обратиться к онкоурологу. Если отложить визит к врачу, то вылечить пациента с запущенной стадией будет сложно.

Рак мочевого пузыря