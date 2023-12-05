Гастроэнтеролог перечислила симптомы заражения сальмонеллезом

По каким отличительным симптомам можно понять, что человек заразился сальмонеллой, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Симптомы сальмонеллеза обычно проявляются в течение трех дней после заражения и длятся около недели. У человека повышается температура, начинается диарея, возникает боль в животе. Подобные симптомы возникают, потому что бактерии размножаются в слизистой оболочке ЖКТ, а иммунная система борется с ними.

Врач подчеркнула, что главная опасность сальмонеллеза — не сама бактерия, а тяжелое обезвоживание, к которому может привести инфекция.

— При малейшем подозрении на обезвоживание следует немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, ведь иногда счет идет на часы, — подчеркнула она в комментарии Pravda.ru.

Для лечения сальмонеллеза врач выписывает антибиотики. Чтобы не допустить обезвоживания, назначают специальные растворы для восполнения баланса жидкости и электролитов, они продаются в аптеке.