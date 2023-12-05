Врач раскрыл неочевидные и опасные причины носового кровотечения

Носовые кровотечения могут возникать по разным причинам — от лопнувшего сосуда до опухоли, предупредил пластический хирург Арташес Айрапетян. В беседе с «Лентой.ру» врач раскрыл и другие неочевидные и опасные факторы, провоцирующие кровотечение.

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Айрапетян объяснил, что кровь из носа может течь из-за повреждения слизистой, аллергии, частого сморкания, долгого использования капель для носа, воспаления. В этих случаях проблему можно решить дома, отметил он.

Однако случается, что кровотечение является симптомом опухоли, высокого давления или возникает после серьезной травмы. В редких случаях его может спровоцировать пониженная свертываемость крови на фоне заболеваний печени, почек, хронического употребление алкоголя, а также болезни сердца, — объяснил Арташес Айрапетян.

Чтобы остановить кровотечение, нужно слегка наклониться вперед (не назад, как принято считать) и аккуратно зажать ноздри, рассказал Айрапетян. Волноваться стоит в тех случаях, когда кровотечение не останавливается в течение длительного времени. Быстрая потеря крови может вызвать анемию, предупредил собеседник «Ленты.ру».

При анемии возникают усталость, головокружение, кожа становится бледной, а сознание спутанным, обратил внимание пластический хирург. Также, по его словам, может повышаться пульс и появляться боль в груди.

Другая причина для беспокойства — вкус крови во рту. Это признак задних носовых кровотечений. Их невозможно остановить, зажав ноздри. Они, как правило, исходят из крупных кровеносных сосудов. При таком виде носового кровотечения следует немедленно обратиться за неотложной помощью.