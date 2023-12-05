Врач-отоларинголог Олег Лазарев отметил, что боль при глотании может быть признаком как инфекционных заболеваний, так и рака гортани. Об этом врач рассказал «ФедералПресс».

Трудности при глотании возникают в случае опухолей в области шеи или пищевода, говорит Лазарев. Среди других симптомов рака гортани — гиперемия слизистых оболочек, першение в горле, сильные болевые ощущения при употреблении горячего, слабость, головные боли и кашель, который переходит от сухого к влажному. Лазарев утверждает, что чаще всего раком гортани болеют курильщики и алкоголики.

Врач при диагностике уточнит характер боли, частоту ее проявления, локализацию болевых ощущений и время усиления боли. Чтобы выяснить причину боли при глотании, необходимо сдать общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, УЗИ, рентген, ФЭГДС, КТ, МРТ, тест на онкомаркеры и кровь на гормоны.

«Все перечисленные исследования, конечно, проходить не придется. Врач корректирует диагностическую схему в зависимости от симптомов нарушения и состояния больного на момент приема».