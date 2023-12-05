Врач рассказал, людям с какой болезнью нельзя выходить на мороз

Людям, которые страдают кардиологическими заболеваниями, не стоит находиться на морозе, говорит сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и врач общей практики Владимир Хорошев. Об этом врач сообщил в беседе с ТАСС.

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Хорошев отмечает, что хуже всего мороз влияет на больных гипертонией и артериальной гипертензией. Также, добавляет врач, нелегко на морозе придется тем, у кого есть проявления транзиторной ишемической атаки, и людям, которые перенесли инфаркт.

Хирург советует сердечникам не напрягаться во время уборки снега, делать перерывы в работе на улице и следить за своим состоянием.

Хорошев утверждает, что больным сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит подниматься пешком по эскалатору.

"Момент, когда человек поднимается на эскалаторе, является неким адаптационным периодом. Когда из духоты метро мы поднимаемся в подземный переход — это уже ощутимая разница в температуре".

Врач рекомендует после выхода из метро постоять в переходе пару минут, чтобы организм сумел перестроиться, и глубоко вдохнуть и выдохнуть несколько раз.