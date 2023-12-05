Названы самые эффективные меры профилактики нового штамма COVID

Ежегодно грипп и ОРВИ выводят из строя миллионы людей.

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Чтобы не заболеть, важна грамотная профилактика, в том числе — прием эффективных противовирусных препаратов. NEWS.ru узнал о самых современных методах профилактики вирусных заболеваний.

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Сложнодиагностируемый COVID нового штамма

Уже несколько недель в России фиксируют значительный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В некоторых регионах закрывают на карантин школы, вводят масочный режим в госучреждениях. Растет и число случаев COVID-19. Он вернулся в новой модификации «Пирола», субвариант известного штамма «Омикрон».

Врачи обращают внимание на то, что признаки «Пиролы» неспецифичны. То есть похожи на симптомы простуды, гриппа и других видов COVID 19. К ним относятся — слабость, недомогание, упадок сил, жар. Выяснить, заболели вы ОРВИ, гриппом или новым штаммом коронавируса можно только с помощью ПЦР теста.

Важность превентивных мер

Заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии отдела вирусологии Ирина Анатольевна Ленева на одной из конференций заявила, что при первых признаках ОРВИ нужно своевременно принимать противовирусные препараты с хорошей переносимостью.

К противовирусным препаратам относятся Амиксин, Интерферон, а также умифеновир, известный в России под торговым названием Арбидол. Вирусологи отмечают, что последний является препаратом прямого противовирусного действия, то есть проявляет активность только в отношении вируса и не оказывает влияния на иммунную систему человека.

Хорошо отзываются о препарате как российские, так и западные коллеги – соответствующие исследования проводились в России, Китае, США, Западной Европе. По препарату опубликовано более 450 научных статей.