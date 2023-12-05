Врачи назвали опасный симптом, появляющийся после еды

Врачи объяснили, когда дискомфорт в районе живота может указывать на опасное состояние, а не на простое переедание или "стрессовое недомогание".

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Гастроэнтеролог Диляра Лебедева призвала обратить внимание на боль в верхней части живота после еды.

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"Этот симптом может указывать на воспаление поджелудочной железы - панкреатит", - предупредила врач в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что помимо такого дискомфорта при проблемах с поджелудочной может наблюдаться снижение веса (не всегда лишнего). Дело в том, что из-за уменьшения количества жира начинается замедление выработки важных гормонов.

Некоторые пациенты указывают на тошноту, вздутие, лихорадку, пожелтение кожи и глаз, темный цвет мочи, кожный зуд.

"Но одних симптомов для диагностики не достаточно, нужны анализы", - отметила специалист, порекомендовав для более полной картины копрограмму, УЗИ брюшной полости, проверку в крови содержания ферментов (амилаза, липаза). Если фиксируется повышение их уровня, то "это означает, что панкреатит протекает в острой форме".

Чтобы предотвратить дальнейшие осложнения, следует скорректировать питание, восполнить дефициты, избавиться от вредных привычек, пишет врач.

Что касается еды, то тут важно избегать ряда сочетаний продуктов.

Опаснее всего - сочетать острое, жирное и алкоголь за столом. По словам врача, "хуже этих продуктов для поджелудочной железы не существует". Например, алкоголь, пельмени, острая горчица или уксус - все вместе. Сюда же можно отнести сочетание шашлыка с острым соусом и алкоголем или пиццу пепперони и пиво.

Как ранее отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, чаще всего поджелудочная страдает во время застолья.

"Вот, например, пятница. Многие люди в это время выпивают алкоголь, закусывая его большим количеством готовой полуфабрикатной еды. В результате повышается уровень триглицеридов в крови. Затем человек может еще и покурить - отсюда тройной удар по поджелудочной", - подчеркнул специалист.