Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов
Медсестра хосписа по имени Джули назвала главную ошибку родственников пациентов. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok.
Джули назвала ошибкой намерение родственников пациентов хосписа напоить их водой перед уходом из жизни.
«Обезвоживание в последние минуты жизни на самом деле полезно — чем меньше воды в организме человека, тем лучше он будет себя чувствовать в этот момент», — отметила она.
Специалистка объяснила, что при уходе из жизни органы людей перестают работать, поэтому если поставить им капельницу и дать жидкость, их органы только получат дополнительную нагрузку.
«В итоге человек начинает отекать из-за этой воды, что в итоге вредит ему», — предупредила она.
Lenta.ru: главные новости