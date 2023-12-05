Эксперты рассказали, можно ли вернуть зрение без операции
Стало известно, что ли вернуть хорошее зрение без операции
Среди населения болезни глаз – это довольно частое явление.
Медики рассказали, можно ли вернуть зрение без операции. По информации ТАСС, в мире это весьма распространённые проблемы. Свыше 2 миллиардов людей страдают от патологий глаз.
Среди причин таких заболеваний называют генетику, аутоиммунные аномалии, травмы глаз. Тем не менее болезни глаз можно излечить во многих случаях. Важно постоянно наблюдаться у офтальмолога.
Есть разнообразные способы лечения глазных болезней. Лекарства в основном справляются с инфекциями и аллергиями. Если же у человека катаракта или отслойка сетчатки, то встаёт вопрос об оперативном вмешательстве.
Коррекцию зрения в некоторых случаях проводят и без операции, – лечат спазм аккомодации. В данном случае, глазные мышцы подвергаются спазму, что мешает глазу фокусироваться на удаленных объектах. Для лечения данного состояния используются расслабляющие капли и особые упражнения.