Эксперты рассказали, можно ли вернуть зрение без операции

Стало известно, что ли вернуть хорошее зрение без операции

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Среди населения болезни глаз – это довольно частое явление.

Медики рассказали, можно ли вернуть зрение без операции. По информации ТАСС, в мире это весьма распространённые проблемы. Свыше 2 миллиардов людей страдают от патологий глаз.

Среди причин таких заболеваний называют генетику, аутоиммунные аномалии, травмы глаз. Тем не менее болезни глаз можно излечить во многих случаях. Важно постоянно наблюдаться у офтальмолога.

Есть разнообразные способы лечения глазных болезней. Лекарства в основном справляются с инфекциями и аллергиями. Если же у человека катаракта или отслойка сетчатки, то встаёт вопрос об оперативном вмешательстве.