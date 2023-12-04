О связи алкоголя и онкологических заболеваний рассказала врач
Частое употребление спиртосодержащих напитков угрожает развитию рака из-за содержащихся в них канцерогенов. Об этом рассказала онколог-химиотерапевт Марина Шорина «РИАМО».
Эксперт сообщила, что в состав многих продуктов и напитков входят канцерогены – это опасные вещества, провоцирующие изменения в ДНК клеток. Также они повышают риск их перерождения в раковые.
«Канцерогенами, прежде всего, являются спиртные напитки и содержащийся в них этанол. Чрезмерное употребление алкоголя угрожает развитием рака ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез», – заявила Шорина.
Онколог отметила, что также для организма опасны трансжиры. Они содержатся в маргарине, продуктах, приготовленных на его основе, и в полуфабрикатах. Помимо этого, жирные кислоты появляются при глубокой прожарке мяса, рыбы и овощей. Кроме онкозаболеваний, трансжиры провоцируют возникновение диабета и сердечно-сосудистых патологий. Красное и обработанное мясо тоже считается распространенным канцерогеном. К этой категории относится большинство колбасных изделий и сосисок. При обработке в мясе образуются канцерогены, которые способны повысить риск развития рака кишечника.
«Злоупотреблять сладостями и сладкой выпечкой тоже не рекомендуется. Чрезмерное употребление этих продуктов может привести к ожирению и диабету II типа, к факторам, которые сами по себе повышают вероятность заболевания раком», – рассказала онколог.
Продукты, загрязненные пестицидами, тяжелыми металлами или прочими вредными веществами, также повышают риск развития онкологических заболеваний. По словам Марины Шориной, для уменьшения рисков развития рака необязательно отказываться от мяса и сладкого. Необходим сбалансированный рацион, который соответствует потребностям организма.
Ранее ученые в Великобритании пришли к выводу, что листовая зелень в рационе снижает вероятность развития рака кишечника. Речь шла о воздействии на организм фолиевой кислоты (форма витамина В9), которая содержится в шпинате, капусте, брокколи и листовой зелени.