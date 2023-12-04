О связи алкоголя и онкологических заболеваний рассказала врач

Частое употребление спиртосодержащих напитков угрожает развитию рака из-за содержащихся в них канцерогенов. Об этом рассказала онколог-химиотерапевт Марина Шорина «РИАМО».

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Эксперт сообщила, что в состав многих продуктов и напитков входят канцерогены – это опасные вещества, провоцирующие изменения в ДНК клеток. Также они повышают риск их перерождения в раковые.

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«Канцерогенами, прежде всего, являются спиртные напитки и содержащийся в них этанол. Чрезмерное употребление алкоголя угрожает развитием рака ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез», – заявила Шорина.

Онколог отметила, что также для организма опасны трансжиры. Они содержатся в маргарине, продуктах, приготовленных на его основе, и в полуфабрикатах. Помимо этого, жирные кислоты появляются при глубокой прожарке мяса, рыбы и овощей. Кроме онкозаболеваний, трансжиры провоцируют возникновение диабета и сердечно-сосудистых патологий. Красное и обработанное мясо тоже считается распространенным канцерогеном. К этой категории относится большинство колбасных изделий и сосисок. При обработке в мясе образуются канцерогены, которые способны повысить риск развития рака кишечника.

«Злоупотреблять сладостями и сладкой выпечкой тоже не рекомендуется. Чрезмерное употребление этих продуктов может привести к ожирению и диабету II типа, к факторам, которые сами по себе повышают вероятность заболевания раком», – рассказала онколог.

Продукты, загрязненные пестицидами, тяжелыми металлами или прочими вредными веществами, также повышают риск развития онкологических заболеваний. По словам Марины Шориной, для уменьшения рисков развития рака необязательно отказываться от мяса и сладкого. Необходим сбалансированный рацион, который соответствует потребностям организма.