Дерматолог перечислил главные причины обострения акне зимой

С наступлением холодов некоторые жалуются на более активное появление прыщей. Почему так происходит, дерматолог Нил Патель рассказал изданию The Sun.

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По словам специалиста, виной тому пять основных причин.

Во-первых, это происходит из-за использования зимой шарфа, который уберегает наше лицо от ветра и снега. Однако важно помнить о том, что аксессуар нужно регулярно стирать: в противном случае он станет рассадником бактерий.

Во-вторых, в зимние месяцы многие из нас не получают достаточного количества витамина D, который защищает кожный покров от воспалительных процессов и обладает антиоксидантным действием.

Помимо этого, спровоцировать появление прыщей могут стресс, а также потребление большого количества сладкого и алкогольных напитков.

В заключение врач рекомендовал больше времени проводить на свежем воздухе, гулять и следить за рационом питания.