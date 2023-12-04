Врач рассказала, чем опасен тренд на трусы поверх колготок
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо объяснила, чем опасен популярный тренд с трусами поверх колготок. Ее комментарий передает «Газета.Ru».
«Новый тренд больше связан с эпатажем и, наверное, будет краткосрочным. К тому же он создает прямые риски для женского здоровья», – отметила эксперт.
Она уточнила, что соприкосновение колготок со слизистыми вызывает дискомфорт, раздражение, а также провоцирует развитие инфекционных заболеваний и аллергических реакций.
«Лайкра, нейлон отличаются низкой способностью пропускать воздух. Нарушается теплообмен, возникает своего рода парниковый эффект. Кожа не дышит, может возникнуть повышенное потоотделение», – добавила медик.
Кроме того, ткань колготок повышает риск возникновения мозолей и царапин. А если швы впиваются в кожу, что неизбежно при таком ношении, может быть спровоцировано нарушение кровообращения в малом тазу. Рано или поздно это приводит к застойным явлениям.