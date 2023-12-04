Врач рассказала, чем опасен тренд на трусы поверх колготок

«Новый тренд больше связан с эпатажем и, наверное, будет краткосрочным. К тому же он создает прямые риски для женского здоровья», – отметила эксперт.

Она уточнила, что соприкосновение колготок со слизистыми вызывает дискомфорт, раздражение, а также провоцирует развитие инфекционных заболеваний и аллергических реакций.

Кроме того, ткань колготок повышает риск возникновения мозолей и царапин. А если швы впиваются в кожу, что неизбежно при таком ношении, может быть спровоцировано нарушение кровообращения в малом тазу. Рано или поздно это приводит к застойным явлениям.