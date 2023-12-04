Врач рассказала, как улучшить показатели крови и продлить себе жизнь

Для того, чтобы жить долго, надо контролировать уровень железа и сахара, снижать процент ферментов печени и выводить из организма избыток мочевой кислоты. Об этом говорится в исследовании шведских ученых, результаты которого комментирует в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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По ее мнению, в этой статье несколько искажена причинно-следственная связь.

"Уровень сахара в крови, мочевой кислоты, железа, процент ферментов печени - это следствия метаболических нарушений. И если следовать посылу статьи, то нужно принимать препараты, снижающие или повышающие эти показатели", - говорит эндокринолог.

Но просто прием лекарств, улучшающих показатели крови, не повысит качество жизни и ее продолжительность.

Она считает, что нужно менять образ жизни, уменьшать лишний объем жировой ткани, нормализовывать и систематизировать физическую активность, формировать правильные привычки питания. Если выполнять эти пункты, показатели крови с большой долей вероятности улучшатся. А значит, улучшатся и метаболические процессы.