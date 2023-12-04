Врач рассказала, какие блюда нельзя оставлять на плите на ночь

Приготовление больших порций еды – отличный способ сэкономить время и силы, обеспечив себя и всю семью пропитанием на несколько дней.

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Однако если вы с вечера сотворили кулинарный шедевр и решили оставить его на плите на ночь, то это может оказаться далеко не лучшей идеей, пишет издание The Mirror с ссылкой на слова доктора Деборы Ли.

По словам специалиста, подобный метод хранения еды подходит далеко не для всех готовых блюд. Например, если в состав входит мясо, морепродукты, тофу, молочные продукты, рис, макароны или фрукты, то такое блюдо нужно хранить исключительно в холодильнике, причем на отдельной полке.

Тщательное приготовление пищи при правильной температуре убивает бактерии, но не токсины, объяснила врач. Последние, в свою очередь, приводят к кратному росту бактерий, которые впоследствии при попадании в организм провоцируют отравление.

"Готовые блюда с вышеперечисленными ингредиентами следует съесть в течение двух дней, а с рисом и вовсе в течение 24 часов с момента приготовления", – рекомендует врач.