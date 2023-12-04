О развитии онкологии свидетельствуют не только очевидные симптомы, на которые трудно не обратить внимание. О некоторых скрытых признаках недуга изданию The Sun рассказала онколог Джулия Шарп.

Во-первых, по словам специалиста, иногда раку сопутствуют головокружения: например, они проявляются при наличии злокачественной опухоли в мозге. Однако беспокоиться стоит в том случае, если они регулярно беспокоят человека без видимых на то причин.

В этот же список входит одышка, которая возникает при выполнении простых задач, не требующих физической подготовки и особых усилий. С подобным симптомах сталкиваются пациенты с раком легких, отметила Джулия Шарп.

Помимо этого, рак может провоцировать хрипоту, повышенное потоотделение и чрезмерную утомляемость. Если какой-либо или несколько из вышеперечисленных симптомов проявляются внезапно и не проходят в течение продолжительного периода времени, то лучше обратиться к врачу и пройти обследование, резюмировала Шарп.