Перечислены основные признаки дефицита железа в организме

Врач Кашух перечислила основные признаки дефицита железа
Железо отвечает за многие важные функции организма, поэтому его недостаток негативно отражается на нашем самочувствии. По каким признакам можно распознать дефицит данного микроэлемента, "Известиям" рассказала врач Екатерина Кашух.
По словам специалиста, в первую очередь об этом свидетельствует повышенная утомляемость. Например, человек чувствует себя уставшим сразу после пробуждения, а незначительные нагрузки требуют от него немалых усилий.
Помимо этого, при дефиците железа в организме могут наблюдаться бледность кожи, головокружения и головная боль. Это объясняется тем, что без достаточного количества микроэлемента кровь не может эффективно переносить кислород.
Недостаток железа сказывается в том числе на состоянии ногтей и волос: они становятся более слабыми и ломкими. Стоит обеспокоиться и при появлении трещин в уголках рта, а также болезненных язвах на языке.
Продолжительная нехватка железа в организме способна привести к развитию различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, предупредила врач.
Во избежание проблем со здоровьем эксперт рекомендовала проанализировать рацион питания и удостовериться в том, что он содержит достаточное количество богатых данным минералом продуктов.
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