Перечислены основные признаки дефицита железа в организме

Железо отвечает за многие важные функции организма, поэтому его недостаток негативно отражается на нашем самочувствии. По каким признакам можно распознать дефицит данного микроэлемента, "Известиям" рассказала врач Екатерина Кашух.

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По словам специалиста, в первую очередь об этом свидетельствует повышенная утомляемость. Например, человек чувствует себя уставшим сразу после пробуждения, а незначительные нагрузки требуют от него немалых усилий.

Помимо этого, при дефиците железа в организме могут наблюдаться бледность кожи, головокружения и головная боль. Это объясняется тем, что без достаточного количества микроэлемента кровь не может эффективно переносить кислород.

Недостаток железа сказывается в том числе на состоянии ногтей и волос: они становятся более слабыми и ломкими. Стоит обеспокоиться и при появлении трещин в уголках рта, а также болезненных язвах на языке.

Продолжительная нехватка железа в организме способна привести к развитию различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, предупредила врач.

Во избежание проблем со здоровьем эксперт рекомендовала проанализировать рацион питания и удостовериться в том, что он содержит достаточное количество богатых данным минералом продуктов.