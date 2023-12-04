Терапевт: аллергия зимой – это основное заболевание россиян

Основной болезнью россиян в зимний период является аллергия, неосновной – грипп, заявила врач-терапевт Людмила Лапа. Также много заражающихся коклюшем, ангиной и ОРВИ, рассказала она в беседе с RT.

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"Также приходят ковид и простуды, такие как ангины и ОРВИ, например. Герпетические атаки при простудах идут. Еще есть вирус Зостера, по-простому ветрянка", — рассказала терапевт.

Характерность этого сезона – активное распространение коклюша, добавила Лапа. Он напомнила, что сейчас в стране проводят ревакцинацию от этого заболевания. Лучше защитить себя прививкой, так как при попадании вторичной инфекции в организм вакцинированного в детстве человека у него нет достаточного количества антител для нормального иммунного ответа.

При этом, однако, врач призвала относиться ответственно к прививкам и не ставить их "от всего".