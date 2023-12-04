Китайские ученые назвали напиток, защищающий от коронавируса

Недавно было обнаружено, что употребление зелёного чая «эффективно инактивирует» COVID-19. Новое исследование, опубликованное в журнале BMC Cell & Bioscience, показало: кофе тоже может защитить от коронавирусной инфекции.

Учёные из Китайского медицинского университета проанализировали данные Британского биобанка и пришли к выводу, что кофе может снижать риск заражения COVID-19. В исследовании с участием 64 человек употребление одной-двух чашек кофе в день оказалось эффективным в защите от вируса – напиток предотвращал проникновение нескольких вариантов ковида в организм.