Scientific Reports: вакцина от гриппа может снижать риск инфаркта на 26%

Вакцина от гриппа может снижать риск сердечного приступа на 26%, сообщают авторы статьи в журнале Scientific Reports. Ученые проанализировали данные 9059 пациентов, средний возраст которых составил 61 год. Из них 4529 получили вакцину от гриппа, а остальные - плацебо. За ними наблюдали в среднем девять месяцев.

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За этот период у 86 вакцинированных пациентов и 116 из группы плацебо случился сердечный приступ. У вакцинированных была на 26% меньше вероятность сердечного приступа и на 33% ниже риск летального исхода, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Заражение гриппом может вызвать системное воспаление, способствующее накоплению жиров и холестерина в артериях. Кроме того, грипп может сделать человека более уязвимым для вторичных инфекций, которые усилят воспаление.