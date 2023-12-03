Врач Вялов назвал еду, вызывающую рак

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основные причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной.

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Если начала "шалить" поджелудочная, надо срочно что-то делать, подчеркнул гастроэнтеролог. Последствия могут быть печальные. Например, острый панкреатит.

"Это тяжелая и потенциально смертельная болезнь, которую долго лечат в стационаре. Иногда с использованием хирургии", - предупредил специалист в своем Telegram-канале.

По его словам, 85 процентов случаев панкреатита возникают по двум причинам: чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы. Дополнительная причина - жирная пища в рационе.

Тут врач подчеркнул, что жир является необходимым компонентом для нормального функционирования организма. Он участвует в образовании клеточных мембран, помогает лучше усваивать растворимые витамины. Но есть одно важное правило, которое многие игнорируют - потребление жиров должно быть умеренным.

"Если поджелудочная дает о себе знать, у вас есть всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь", - отметил Вялов. Первая попытка - у себя дома, с помощью изменения образа жизни и выписанных врачом препаратов. Вторая - "уже в стационаре, с помощью хирургов", пишет врач.