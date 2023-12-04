Новый опасный для человека вирус нашли в джунглях Перу

Неизвестный науке вирус обнаружили у мужчины в Перу. 20-летний пациент обратился к врачам с жалобами на лихорадку, озноб и боли в мышцах и суставах. Также он страдал от упадка сил, чувствительности к свету и отсутствия аппетита.

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Медики взяли анализ крови и отправили на лабораторное исследование. Им удалось выявить возбудителя заболевания. Сначала его идентифицировали как флебовирус Кандиру. Однако сегменты вируса имели уникальные отличия, которые нельзя объяснить простой мутацией.

Ученые заключили, что мужчина заразился новым вирусом. Он возник в результате рекомбинации вируса Кандиру с новым штаммом вируса Эшарат.

Новый вирус, по словам специалистов, циркулирует в джунглях Перу. Вызываемая им болезнь похожа на лихорадку денге, малярию и другие тропические инфекции, сообщает Emerging Infectious Diseases.

Ученые призвали власти провести экологические исследования и выяснить, насколько новый вариант распространен в регионе и где находятся возможные источники заражения. Также необходим постоянный эпиднадзор за пациентами с симптомами лихорадки.