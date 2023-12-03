Почему нельзя сдерживаться при чихании

В Великобритании врачи столкнулись с первым случаем разрыва трахеи при сдерживании чиха. С жалобами на сильную боль в шее в больницу поступил молодой мужчина, который рассказал, что резкая боль возникла в момент сдерживания чиха, когда он зажал нос и закрыл рот рукой.

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У пациента не было отдышки или проблем с глотанием либо голосом, но рентгенография мягких тканей шеи сбоку выявила эмфизему — скопление воздуха в мягких тканях, а последующая КТ шеи и грудной клетки с контрастированием — разрыв трахеи.