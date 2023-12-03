Врач рассказала, почему зимой может болеть горло

Врач-терапевт Валерия Тхорикова рассказала, что в зимнее время года горло может болеть из-за снижения иммунитета. Она отметила, что при холоде наш организм становится уязвим к инфекциям и здесь не спасут даже теплые вещи.

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Кроме того, зимой люди больше времени проводят в закрытых помещениях, в которых много людей, а значит, возрастает риск подхватить инфекцию. Самые распространенные — это обострение бактериальной, вирусной, реже грибковой хронической инфекции ротоглотки.