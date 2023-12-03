Врач рассказал, к какому виду рака может привести лишний вес

За чрезмерно большими объёмами груди, талии и бёдер можно не заметить серьёзные проблемы со здоровьем.

© Unsplash

В частности, лишний вес может стать триггером для развития рака поджелудочной железы. Об этом в интервью изданию «Кубанские новости» рассказал врач-гастроэнтеролог Павел Колтупов.

«В первую очередь от избыточного питания и лишних килограммов страдает поджелудочная железа, которой невероятно сложно справляться с большими порциями еды, особенно если она часто жирная, солёная или сладкая», – пояснил он.

При этом специалист напомнил, что из-за лишнего веса также может существенно возрасти уровень инсулина в крови, а это уже серьёзный риск развития сахарного диабета.

«Более того, та же самая причина способна спровоцировать образование и бурный рост раковых клеток в поджелудочной железе», – резюмировал Колтунов.