Врач рассказал, к какому виду рака может привести лишний вес

Врач-гастроэнтеролог рассказал, к какому виду рака может привести лишний вес
За чрезмерно большими объёмами груди, талии и бёдер можно не заметить серьёзные проблемы со здоровьем.
В частности, лишний вес может стать триггером для развития рака поджелудочной железы. Об этом в интервью изданию «Кубанские новости» рассказал врач-гастроэнтеролог Павел Колтупов.
«В первую очередь от избыточного питания и лишних килограммов страдает поджелудочная железа, которой невероятно сложно справляться с большими порциями еды, особенно если она часто жирная, солёная или сладкая», – пояснил он.
При этом специалист напомнил, что из-за лишнего веса также может существенно возрасти уровень инсулина в крови, а это уже серьёзный риск развития сахарного диабета.
«Более того, та же самая причина способна спровоцировать образование и бурный рост раковых клеток в поджелудочной железе», – резюмировал Колтунов.
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