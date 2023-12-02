Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что белорусские ученые придумали вакцину от алкоголизма. Об этом врач сообщила в своем Telegram-канале.

Как отмечает Павлова, вакцина пока проходит стадию клинических испытаний. Цель вакцины — помочь алкозависимым справиться с последствиями запоев и восстановить нормальный обмен веществ.

По словам эндокринолога, при алкоголизме случается выброс гормона радости дофамина, и человек хочет больше пить, чтобы дойти до эйфории. Чем чаще человек употребляет спиртное, тем ниже чувствительность рецепторов, ответственных за чувство наслаждения. Спустя некоторое время у алкоголиков наступают проблемы с мозгом и психическим здоровьем.

«Принцип работы вакцины от алкоголизма в том, что, как правило, при помощи аденовируса в организм вводится белок, стимулирующий синтез дофамина, а значит повышающий его уровень. В итоге пациенту больше не нужен алкоголь».

Павлова уточняет, что если рецепторы уже не работают, как прежде, или у человека и так повышен уровень дофамина, то вакцина не поможет.

«Потенциально вакцина может помочь большому количеству людей. На мой взгляд, это очень перспективно хотя бы потому, что огромное множество проблем связано именно с зависимостями».