Врач рассказала, как по ушам человека можно оценить риск инфаркта

Врач Драпкина рассказала, как по ушам человека можно оценить риск инфаркта
Заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина объяснила, что такое признак Франка, и почему важно на него обращать внимание.
Специалист рассказала, что при высоком и опасном для здоровья и жизни риске развития инфаркта, на мочке уха образуется диагональная складка. В случае обнаружения нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Врач добавила, что в холодное время года естественным образом возрастает риск инфарктов, поэтом нужно следить за тем, чтобы одеваться по погоде, а также отслеживать уровень сахара и холестерина.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ferra.ru: главные новости