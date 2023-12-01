Доказано наукой: в Сети делятся необычной методикой, которая помогает быстро заснуть

В Интернете набирает популярность научно обоснованная методика, которая помогает быстро заснуть. Секрет кроется в необычных движениях ног.

В соцсетях поделились необычной методикой, которая помогает быстро заснуть
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Доказано, что причудливый метод «сверчка» помогает людям погрузиться в глубокий сон – нужно потирать ноги друг о друга, как это делают сверчки. Такой способ помогает быстрее успокоиться, говорит лицензированный иглотерапевт, китайский травник и физиотерапевт Эйлин Ли.

По её словам, ступни богаты нервными окончаниями и множеством точек акупрессуры, которые при стимуляции помогают регулировать и успокаивать вашу центральную нервную систему. Поэтому простое потирание ступней и пальцев ног является неким акупунктурным самомассажем, который помогает быстрее отойти ко сну.

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