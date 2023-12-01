Как выявить повышенный уровень сахара в крови без анализа: объясняет врач

Повышенный уровень сахара в крови может дойти до сахарного диабета и других негативных последствий, вплоть до смерти. Доктор медицинских наук, главврач больницы им. Виноградова Ольга Шарапова объяснила, какие симптомы сопутствуют этому недугу и почему его обязательно нужно лечить.

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«Хотя по современным представлениям сахарный диабет – это не одно конкретное заболевание, а целый ряд различных по своему характеру патологий, у них есть одна общая проблема – высокий уровень сахара в крови. А вот причины повышения сахара – совсем разные», – передает doctorpiter.ru слова врача.

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По словам Ольги Шараповой, сахарный диабет первого типа – аутоиммунное заболевание, которое возникает у детей и подростков из-за гибели клеток, синтезирующих инсулин. А сахарный диабет встречается у людей среднего возраста, и чаще всего его причиной становится избыточный вес.

При втором типе инсулин не только плохо вырабатывается, но и плохо работает.

Помимо сахарного диабета обоих типов есть еще несколько болезней, которые характеризуются повышением уровня сахара: латентный аутоиммунный диабет взрослых и панкреатогенный сахарный диабет.

Наибольшую опасность представляют осложнения любого из видов диабета. Избежать этого можно, вовремя выявив болезнь и начав ее лечение.

О наличии сахарного диабета первого типа могут предупреждать такие признаки, как жажда, частые мочеиспускания, сухость во рту, резкие изменения массы тела, слабость.

Чтобы не упустить начало болезни, врачи рекомендуют ежегодно сдавать анализы на уровень глюкозы. Также проверить этот показатель можно в домашних условиях, купив портативный глюкометр.

«Повышенный уровень глюкозы в крови запускает разрушительный механизм. Без терапии слишком высокая концентрация глюкозы в крови меняет структуру белков наших органов. Страдают почки – вплоть до почечной недостаточности, происходят необратимые изменения сетчатки глаз с риском развития слепоты, изменяется состояние стенок сосудов и нервных волокон», – отмечает врач.

Также диабет может вызывать развитие гангрены и тем самым угрожать ногам. Помимо этого, увеличивается риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на то, что полностью вылечить диабет в настоящее время нельзя, при правильном лечении и здоровом образе жизни с регулярным контролем уровня сахара можно не допустить серьезных последствий и избежать летального исхода.