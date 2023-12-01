Кардиохирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго раскрыл в интервью Pravda.Ru факторы, способные привести к внезапному отрыву тромба у пациентов.

Он подчеркнул важность наследственной предрасположенности в сочетании с рядом обстоятельств. Факторы, такие как продолжительные поездки, неудобные положения на длительное время, а также острые вирусные инфекции, могут стать провоцирующими.

Дробязго подчеркнул, что обследовать всех людей на тромбофилию невозможно, однако отметил доступность специальных генетических тестов в лабораториях, которые могут выявить предрасположенность к этому заболеванию. Особенно важно провести обследование, если в семье уже были случаи тромбоза.

Эксперт указал, что тромбоз не всегда приводит к смертельному исходу. Он отметил необходимость проверки определенных групп риска, где обследование и анализы могут привести к назначению специфической терапии.

Дробязго предупредил, что людям с высоким риском тромбоза могут быть назначены лекарства для длительного приема в целях профилактики заболевания.