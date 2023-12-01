В Якутии выявили гонконгский грипп

В Якутии обнаружили случаи гонконгского гриппа (H3N2), а в целом эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 92 процента. Об этом https://t.me/rpn14/317 сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

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На 47 неделе 2023 года в Якутии зарегистрировали 12 595 случаев ОРВИ. Эпидемические пороги заболеваемости превышены среди возрастных групп с трех до шести лет, 7-14 лет, от 15 лет и старше.

С 45-й недели года в регионе начали выявлять вирусы гриппа А (H3N2). В целом заболеваемость ОРВИ связана с вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, коронавирусы, вызывающие COVID-19, и другие).

По итогам 47-й недели среди выявленных вирусов доминируют коронавирусы, вызывающие ковид, и вирусы гриппа А.

Штамм гриппа H3N2, известный как гонконгский грипп, ранее выявили в Орловской и Тюменской областях, в Приамурье, Пермском крае и на Сахалине.

Среди его симптомов - ломота в теле, головные боли и головокружение, высокая температура, тошнота и диарея, боль в глазах и слезоточивость, першение в горле и сухой кашель. Тяжелее всего H3N2 переносят дети в возрасте до двух лет и пожилые люди.