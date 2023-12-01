Тревожные признаки: мужчины часто игнорируют эти 12 симптомов рака

Зачастую мужчины игнорируют опасные симптомы. Эксперты перечислили признаки рака, к которым следует относиться серьёзно.

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Мужчинам следует обратить внимание на эти, казалось бы, безобидные симптомы и проконсультироваться с врачом.

Давление в яичках.

Опухоль в этой области растёт довольно быстро, поэтому нельзя игнорировать любые изменения, в том числе тяжесть или ощущение давления в яичках.

Изменения в сперме.

Примеси крови, прозрачная или с коричневым оттенком сперма тоже должны вызывать беспокойство. Это может указывать на проблемы в предстательной железе или придатках яичка или, в худшем случае, на рак.

Изменения в моче.

Частое мочеиспускание, снижение напора – эти признаки типичны также для рака простаты, а также мочевого пузыря.

Изменения в стуле.

Диарея, запоры, скопление слизи или небольшое количество крови в фекалиях могут возникнуть при раке толстой кишки.

Ощущение давления в подмышках или паху. Это сигнализирует о воспалении в лимфатических узлах и тоже может быть признаком онкологии.

Изменения в груди.

Мужчины могут заболеть раком молочной железы, поэтому следует обращать внимания на любые изменения.

Необъяснимая потеря веса. Многие виды рака отнимают у организма много энергии, что также отражается на потере веса.

Пятна на губах или во рту. Курильщики особенно подвержены риску развития рака в этих областях.

Поражение кожи.

Меняющиеся родинки, небольшие ранки, которые не заживают, чешуйчатые участки могут предупреждать о злокачественной опухоли.

Кашель.

Если он длится более четырёх недель и сочетается с одышкой, можно заподозрить рак лёгких.

Охриплость голоса.

Мужчины часто игнорируют этот симптом, но он нередко является признаком рака.

Изжога.