Тревожные признаки: мужчины часто игнорируют эти 12 симптомов рака
Зачастую мужчины игнорируют опасные симптомы. Эксперты перечислили признаки рака, к которым следует относиться серьёзно.
Мужчинам следует обратить внимание на эти, казалось бы, безобидные симптомы и проконсультироваться с врачом.
Давление в яичках.
Опухоль в этой области растёт довольно быстро, поэтому нельзя игнорировать любые изменения, в том числе тяжесть или ощущение давления в яичках.
Изменения в сперме.
Примеси крови, прозрачная или с коричневым оттенком сперма тоже должны вызывать беспокойство. Это может указывать на проблемы в предстательной железе или придатках яичка или, в худшем случае, на рак.
Изменения в моче.
Частое мочеиспускание, снижение напора – эти признаки типичны также для рака простаты, а также мочевого пузыря.
Изменения в стуле.
Диарея, запоры, скопление слизи или небольшое количество крови в фекалиях могут возникнуть при раке толстой кишки.
Ощущение давления в подмышках или паху. Это сигнализирует о воспалении в лимфатических узлах и тоже может быть признаком онкологии.
Изменения в груди.
Мужчины могут заболеть раком молочной железы, поэтому следует обращать внимания на любые изменения.
Необъяснимая потеря веса. Многие виды рака отнимают у организма много энергии, что также отражается на потере веса.
Пятна на губах или во рту. Курильщики особенно подвержены риску развития рака в этих областях.
Поражение кожи.
Меняющиеся родинки, небольшие ранки, которые не заживают, чешуйчатые участки могут предупреждать о злокачественной опухоли.
Кашель.
Если он длится более четырёх недель и сочетается с одышкой, можно заподозрить рак лёгких.
Охриплость голоса.
Мужчины часто игнорируют этот симптом, но он нередко является признаком рака.
Изжога.
Стойкая изжога может указывать на гастрит, а также на рак желудка.