Диетолог Русакова: десерты с сахаром и жиром являются самими опасными

«Самыми опасными для фигуры и для сердечно-сосудистой системы все-таки являются десерты, в которых комбинация жиров и сахара, то есть это с большим количеством крема, особенно если различные модифицированные сливки с трансжирами. Это считается наиболее вредным», — уточнила эксперт.

По ее словам, более полезными вариантами сладостей считаются те, в которых нет сахара. Например, шоколад или пастила. Кроме того, можно присмотреться к веганским десертам с орехами и сухофруктами, которые готовят с использованием сока и меда. Однако диетолог напомнила, что и такие сладости не являются низкокалорийными, поэтому есть их стоит в ограниченном количестве.