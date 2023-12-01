Онищенко считает, что создать вакцину от ВИЧ-инфекции пока не получится

Ситуация с ВИЧ в России остается серьезной, но вакцину для инфицированных в ближайшее время создать не получится. Об этом в эфире радио Sputnik заявил академик РАН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко .

Онищенко уточнил, что на сегодняшний день в стране инфицировано 0,8% граждан, а генерализованной эпидемией считается заболевание одного процента населения. Вместе с тем ситуация не является безысходной, «если ВИЧ-инфицированный будет получать лекарства и соблюдать все рекомендации», добавил академик. С таким заболеванием можно социализироваться и иметь семью, однако люди могут провести «жизненный цикл с некоторыми ограничениями».