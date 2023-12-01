Онищенко считает, что создать вакцину от ВИЧ-инфекции пока не получится
Ситуация с ВИЧ в России остается серьезной, но вакцину для инфицированных в ближайшее время создать не получится. Об этом в эфире радио Sputnik заявил академик РАН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром росте эпидемии ВИЧ в мире. При этом за первые шесть месяцев 2023 года в России выявили порядка 30 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ, еще около 15 тысяч пациентов скончались от вируса или иных причин.
Онищенко уточнил, что на сегодняшний день в стране инфицировано 0,8% граждан, а генерализованной эпидемией считается заболевание одного процента населения. Вместе с тем ситуация не является безысходной, «если ВИЧ-инфицированный будет получать лекарства и соблюдать все рекомендации», добавил академик. С таким заболеванием можно социализироваться и иметь семью, однако люди могут провести «жизненный цикл с некоторыми ограничениями».
«Создать вакцину в ближайшее время не получится, но совершенствование антиретровирусных препаратов от СПИДа дает большую надежду, что это заболевание будет контролироваться», — сказал Онищенко.
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в России заработала горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. До 5 декабря граждан будут консультировать специалисты-эпидемиологи.