Эндокринолог рассказала о причинах тошноты во время тренировки

Многие любители спортивных нагрузок признаются, что во время тренировки или сразу после неё на них накатывает чувство тошноты. Врач пояснила, что такое может быть и назвала причины возникающего дискомфорта.

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Эндокринолог Зухра Павлова в тг-канале перечислила причины, по которым люди в процессе или после физических нагрузок могут испытывать тошноту.

Тягостное чувство дискомфорта в желудке может возникать из-за:

- обезвоживания, поэтому рекомендуется брать на тренировки воду;

- избыточного употребления жидкости или пищи до занятия – полноценный приём пищи должен быть не менее, чем за два часа до занятий;

- повышенных физических нагрузок;

- слишком высокой температуры воздуха, жары;

- непривычной локации тренировки, например, нахождения высоко в горах;

- стресса;

- мигрени;

- приёма некоторых биологически активных добавок или лекарств.