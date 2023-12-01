Эндокринолог рассказала о причинах тошноты во время тренировки
Многие любители спортивных нагрузок признаются, что во время тренировки или сразу после неё на них накатывает чувство тошноты. Врач пояснила, что такое может быть и назвала причины возникающего дискомфорта.
Эндокринолог Зухра Павлова в тг-канале перечислила причины, по которым люди в процессе или после физических нагрузок могут испытывать тошноту.
Тягостное чувство дискомфорта в желудке может возникать из-за:
- обезвоживания, поэтому рекомендуется брать на тренировки воду;
- избыточного употребления жидкости или пищи до занятия – полноценный приём пищи должен быть не менее, чем за два часа до занятий;
- повышенных физических нагрузок;
- слишком высокой температуры воздуха, жары;
- непривычной локации тренировки, например, нахождения высоко в горах;
- стресса;
- мигрени;
- приёма некоторых биологически активных добавок или лекарств.
Для избавления от тошноты необходимо проветрить помещение, в котором проводится тренировка, снизить физические нагрузки. После занятия лучше отказаться от кофе и кофеиносодержащих напитков, они могут усилить дискомфорт. Правильнее будет попить воду маленькими глотками. Если тошнота преследует постоянно – необходимо обратиться к врачу.