Nutrients: ученые назвали гранат панацеей от большинства болезней
Ученые заявили, что гранат является фруктом, который можно назвать панацеей практически от всех болезней. Подробнее об этом пишет журнал Nutrients.
"Исследования специалистов продемонстрировали, что гранат эффективен при ожирении, метаболическом синдроме, а также диабете II типа. А это значит, этот фрукт способен защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, к которым приводят данные состояния – гипертонии, атеросклероза, инфарктов и инсультов".
Прежде всего, как отмечено в материале, гранат препятствует увеличению сахара в крови, а значит, защищает от диабета или облегчает состояние, если он уже есть.
Еще гранат уменьшает уровень липидов, а также холестерина в крови, тем самым препятствуя развитию атеросклероза и связанных с ним заболеваний.
При этом одним из наиболее ценных качеств граната является наличие антиоксидантов, при помощи которых сосуды делаются эластичней и, тем самым уменьшается артериальное давление.