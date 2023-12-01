Nutrients: ученые назвали гранат панацеей от большинства болезней

Ученые заявили, что гранат является фруктом, который можно назвать панацеей практически от всех болезней. Подробнее об этом пишет журнал Nutrients.

© FBM.ru

"Исследования специалистов продемонстрировали, что гранат эффективен при ожирении, метаболическом синдроме, а также диабете II типа. А это значит, этот фрукт способен защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, к которым приводят данные состояния – гипертонии, атеросклероза, инфарктов и инсультов".

Прежде всего, как отмечено в материале, гранат препятствует увеличению сахара в крови, а значит, защищает от диабета или облегчает состояние, если он уже есть.

Еще гранат уменьшает уровень липидов, а также холестерина в крови, тем самым препятствуя развитию атеросклероза и связанных с ним заболеваний.