Врач рассказал, как справиться с сухостью и покраснением кожи зимой

Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что делать, если зимой кожа краснеет и становится сухой. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале.

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Причиной этого состояния рук Абакумов называет атопический дерматит — воспаление кожи, которое рецидивирует на протяжении нескольких лет.

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Дерматит, говорит врач, возникает из-за особенностей генетики, нарушения работы иммунитета и функции эпидермального барьера кожи, стресса, холода, аллергии на пыль, растения и плесень.

При атопическом дерматите кожа испытывает дефицит липидов, поэтому естественный барьер нарушается, и кожу атакуют "враги" извне, добавляет Абакумов. Но болезнь не заразна, она является наследственной. Больше всего ей подвержены люди, страдающие от бронхиальной астмы, ринита и конъюнктивита.

«Обычно страдают сгибательные поверхности суставов, шея, лицо, руки. У детей появляются красные высыпания на ягодицах, голове, конечностей. А у взрослых кожа грубеет и сохнет».

Диагноз ставят при наличии трех основных (зуд, покраснение и высыпания на лице у детей, утолщение кожи у взрослых, расчесы, рецидивы, атопические заболевания у пациента или родственников) и трех дополнительных (сухость кожи, складки на ладонях, фолликулярный гиперкератоз, повышение IgE в сыворотке крови, начало заболевания до 2 лет, склонность к кожным инфекциям, экзема сосков, сильное потрескивание губ, ухудшение состояния кожи зимой) признаков.

«Главное — постоянно увлажнять кожу эмолентами. Это специальная лечебная косметика, которая поддерживает водно-липидный баланс, барьерную функцию и удлиняет периоды ремиссии. Такие бальзамы, гели, мази есть во многих фирмах, купите и положите в сумку, чтобы не забывать мазать 3-4 раза в день. Особенно после воды!»

Среди других способов борьбы с АД врач называет наружную терапию глюкокортикоидами (препараты со свойствами гормонов коры надпочечников), иммуносупрессивную терапию и терапию биологическими препаратами. Абакумов отмечает, что препараты должен назначить врач.

Самостоятельно сдерживать дерматит поможет аллерген-специфическая иммунотерапия, психотерапия. Беременным следует отказаться от диет и голодания, а кормящим мамам стоит начать прикорм на 4-6 месяц.