Какие заболевания может спровоцировать нарушение прикуса

Стоматологи-ортодонты довольно много времени уделяют выяснению причин, по которым формируются нарушения прикуса – естественно, для того чтобы предотвратить их появление. Однако с прикусом есть и обратная ситуация: сами по себе нарушения нормального положения зубов и челюстей могут приводить к развитию различных заболеваний.

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А каких именно – расскажет Дахкильгов Магомед Уматгиреевич – главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

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Разрушение зубов

Безусловно, нарушения прикуса вполне способны вызывать другие заболевания – тут возможен целый букет проблем начиная с того, что изменяются контактные пункты на зубах.

Контактные пункты – это очень важное анатомическое образование, поскольку на нём лежит равномерное распределение давления при жевательной нагрузке по всему зубному ряду. Также контактные пункты защищают от травмирования десневой сосочек – тот самый «треугольничек» десны между зубами. Проще говоря, контактные пункты – это места соприкосновения боковых сторон двух соседних зубов.

Правильные контактные пункты необходимы для естественного, нормального давления на обе стороны зуба при жевании, устойчивости зубов в ряду и стабильности пломб при лечении кариеса.

Однако из-за нарушений прикуса, то есть неправильного расположения зубов в ряду, в некоторых местах формируется гиперконтакт, в некоторых, напротив – нет контакта. Там, где возникает гиперконтакт, начинается постепенное разрушение эмали, поскольку в этих областях повышается жевательная нагрузка. А там, где нет контактов, из-за отсутствия должной нагрузки скапливается налёт – ведь в процессе жевания зубы самоочищаются.

Итого мы получаем — с одной стороны, разрушения зубов из-за неправильной нагрузки, а с другой – разрушение зубов из-за скоплений налёта, которым питаются кариесогенные бактерии.

Десны

Но это ещё не всё. При неправильном прикусе развиваются различные проблемы с пародонтом:

гингивит; пародонтит; генерализованный пародонтит.

Пародонт – это совокупность всех тканей, которые окружают зуб. Их главная задача – удерживать его в зубной лунке, обеспечивать устойчивое положение при нормальной естественной подвижности. К пародонту относятся дёсны, периодонт (ткани, лежащие между корнем зуба и костной стенкой лунки), цемент (костная ткань, покрывающая корни зуба), надкостница и сами альвеолярные отростки, в которых расположены лунки зубов.

При неправильном прикусе, повышенной нагрузке в одних местах и скоплениях налёта в других, резко возрастает риск развития воспалительных заболеваний, которые разрушают ткани пародонта. При отсутствии лечения эти болезни закончатся потерей зуба. Лечением гингивитов и пародонтитов занимаются стоматологи-пародонтологи и хирурги.

Желудок и все сопредельное

Неправильный прикус влияет на ЖКТ. Собственно, для чего нужны зубы? Для пережёвывания пищи. Это первый этап поступления еды в ЖКТ. При правильном жевании происходит измельчение пищи, формирование пищевого комка, смачивание его слюной, ферментация. После этого он поступает в пищевод, оттуда – в желудок, а затем после переваривания в желудке – в кишечник, где все полезные вещества из продуктов всасываются, чтобы по системе кровеносных сосудов добраться до всех органов и тканей.

Это в упрощённом виде – процесс пищеварения.

Однако, что происходит, если человек не может нормально пережевать пищу из-за нарушений прикуса? Не формируется качественно пищевой комок, куски еды попадают в ЖКТ, что вызывает затруднения в переваривании пищи. От этого страдает желудок, кишечник, его микробиота, что может спровоцировать развитие болезней ЖКТ.

Бонусы

Неправильный прикус может вызывать проблемы с дыханием, нарушения осанки, боли в шейном отделе позвоночника, способствовать развитию дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. Эти дисфункции проявляются не только в болях, хрусте челюстного сустава, затруднениях при открывании рта – они могут вызывать головные боли, шум в ушах, нарушения зрения, бессонницу и т.д.

Над коррекцией дисфункций височно-нижнечелюстного сустава работают стоматологи-гнатологи, но для сохранения результата лечения необходима ортодонтическая коррекция прикуса – будь то классическая несъёмная брекет-система или съёмные каппы-элайнеры, появившиеся в конце 90-х годов 20 века.

Можно ли эффективно исправить прикус во взрослом возрасте?

Распространённое мнение, что даже после лечения у взрослых пациентов зубы всё равно потом вернутся в неправильное положение, связано с двумя нюансами.

Во-первых, раньше не было настолько эффективных систем коррекции прикуса, что и породило миф о якобы невозможности исправить прикус у взрослых. Во-вторых, при использовании любой системы коррекции необходимо строго соблюдать рекомендации ортодонта на период ретенции.

Он начинается после того, как зубы приняли правильное положение.

Ретенция – это период закрепления результата коррекции, для чего применяется, например, двойной протокол: на язычную поверхность зубов фиксируется ретейнер (тонкая металлическая шина), а по ночам пациент надевает специальные каппы, в которых спит. Длительность ретенционного периода – вопрос дискуссионный, но многие ортодонты рассчитывают его как вдвое больший, чем период лечения.

То есть если на коррекцию прикуса ушло 6 месяцев, то период ретенции составит 1 год.

Но что, если у пациента уже стоит имплант? Можно ли корректировать прикус в таком случае?

Тут нужна консультация имплантолога: он изучит, в каком положении стоит имплант, попадает ли он в зону перемещения. Имплантат стоит неподвижно, его невозможно подвинуть, как зуб, поскольку у него нет периодонтальной связки и естественной подвижности.

Однако имплантат может служить своего рода анкером, ускоряющим передвижение зубов и повышающим эффективность ортодонтической коррекции. В крайнем же случае имплантат можно удалить и поставить новый, в том месте, которое будет оптимальным при условии коррекции прикуса.

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