Ученые назвали причины преждевременного старения

Внутренние причины старения кожи связаны с возрастной гормональной перестройкой. Она выражена в снижении уровня гормона эстрогена, который участвует в процессах обновления клеток организма, рассказала доцент кафедры химических технологий пермского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова.

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Эстроген регулирует деятельность клеток кожи. С его недостатком связывают «старение» хромосом и укорачивание их концевых частей — теломер, которые защищают цепочки ДНК от разрушения.

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Ученый уточнила, что морщины появляются в результате комплекса факторов. Во-первых, снижение эстрогена замедляет производство гиалоурановой кислоты, коллагена и эластина (протеина, отвечающего за упругость кожи). Во-вторых, активные формы кислорода разрушают коллаген, что уже присутствует в коже — в итоге появляются морщины.

Существует несколько причин, вызывающих преждевременное старение, на которые человек может повлиять, например, ультрафиолет.

Также сладкое портит кожу, поскольку сахар связывается с функциональными группами коллагена и эластина, которые располагаются в подкожно-жировой клетчатке. Это приводит к дряблости кожи, сухости, потере ее эластичности, отметила исследователь ПНИПУ.

Рожкова подчеркнула, что не каждая процедура в уходе идет на пользу коже. Классическим примером может стать пилинг в летний период. При этой процедуре кожа лишается естественного защитного барьера, что делает ее уязвимой к патогенной микрофлоре, а также к ультрафиолетовому излучению.

Кроме этого, кожа, подверженная высыпаниям, стареет быстрее, поскольку испытывает окислительный стресс под действием активных форм кислорода. Кожа с воспалениями особенно чувствительна к воздействию ультрафиолета.

Для замедления видимых эффектов старения рекомендуется применять на постоянной основе (круглогодично) солнцезащитную косметику. Уходовые средства с антиоксидантами содержат целый комплекс компонентов разной природы, например, витамин Е и С, α-липоевую кислоту, ресвератрол, аспалатин, кофеиновую кислоту и другие.

Антиоксиданты бывают жирорасторимые и водорастворимые, для комплексного воздействия на кожу необходимо выбирать средства, в которых присутствуют представители обеих групп.

Пептиды повышают активность клеток кожи и регулируют физиологические процессы в организме. В составе косметики они представлены миорелаксантами, ремоделирующими пептидами или теми, что улучшают лимфоток и стимулируют работу фибробластов.

Пользу принесут косметические продукты, в составе которых присутствует ретинол или ретиноиды — витамин А.

«В зимнее время года мы чаще находимся в условиях сухого воздуха. Поэтому особое внимание необходимо уделить средствам увлажняющим кожу и восстанавливающим ее липидный барьер. Частоту любых процедур и протокол антивозрастного ухода необходимо согласовывать с косметологом» — добавила Рожкова.

В заключение эксперт пермского политеха сказала, что старение кожи возможно притормозить. Важно понять, каких компонентов не хватает и дополнить ими ежедневный уход.