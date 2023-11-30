Ученые предупредили о бактерии, убивающей младенцев

Новорожденные подвергаются большему риску заражения распространенной инфекцией, чем считалось ранее, предупредили ученые.

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Стрептококки группы В (СГВ) обычно живут во влагалище или прямой кишке и как правило безвредны.

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Однако если беременные женщины передают их своим детям во время родов, это может привести к таким опасным осложнениям, как сепсис или менингит.

Исследование, проведенное группой специалистов из Кембриджского университета и Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, показало, что один из 200 новорожденных поступает в неонатальные отделения с сепсисом, вызванным бактерией СГВ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам специалистов, это примерно в 10 раз больше предыдущей оценки.

Команда ученых разработала набор для тестирования на СГВ, который, как они надеются, будет использоваться для определения наличия бактерий у будущих мам до родов.

Исследователи основывают свои выводы на повторном анализе данных предыдущего исследования, которое обнаружило СГВ в плаценте около 5 процентов женщин до родов.

В исследование было включено 436 детей, родившихся в срок, и команда подтвердила свои выводы во второй группе из 925 беременных.

Ученые разработали новый тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), который позволяет выявить наличие бактерий.

"Используя этот новый тест, мы теперь понимаем, что клинически выявленные случаи СГВ могут представлять собой лишь часть осложнений, вызванных этой инфекцией", — отмечает профессор Гордон Смит, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Кембриджского университета.

Инфекции СГВ у новорожденных обычно развиваются в течение шести дней после рождения. Однако при некоторых инфекциях до появления симптомов может пройти до трех месяцев.

Симптомы у младенцев:

Повышенная температура,

Посинение кожи,

Судороги,

Хромота или скованность,

Рвота,

Снижение аппетита,

Диарея,

Суетливость.

У взрослых могут возникать инфекции:

Кожи и мягких тканей,

Костей и суставов,

Легких,

Мочевыводящих путей.