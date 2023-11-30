Иммунолог предупредил о скором пике заболеваемости гриппом и ОРВИ

«По эпидсезону у нас ближайший локальный пик будет в середине декабря, до начала праздников. Потом будет традиционная просадка заболеваемости, которые у нас были во все предыдущие годы. Начиная с 10—15 января, опять начнется рост, который будет разгоняться. В середине или во второй половине февраля мы получим второй локальный максимум. Начиная с марта, будет стабилизация ситуации и постепенное снижение. Темпы будут невысокие», — сказал Николай Крючков.