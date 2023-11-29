Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию с корью и коклюшем

Обстановка с заболеваемостью корью и коклюшем в стране находится на контроле. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Так, как утверждают в ведомстве, после того как в этом году сняли ограничения, во всем мире и в России начал отмечаться рост заболеваемости корью и коклюшем. Такой подъем в пресс-службе связали с накоплением числа непривитых от этих инфекций, особенно среди приехавших граждан из стран ближнего зарубежья.

В Роспотребнадзоре напомнили, что групповые очаги заболевания корью за последний год фиксировались среди цыган и религиозных общин, которые не хотели вакцинироваться от инфекции. Коклюшем же болеют дети до года и школьники с пониженным защитным барьером иммунитета, уточнили в ведомстве.

"Подобные всплески наблюдаются каждые 4–6 лет", – заключили в пресс-службе.