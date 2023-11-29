Резкий набор веса: причины, симптомы, лечение

Рассказываем про болезни, которые приводят к ожирению.

«Появление избыточного веса у человека при отсутствии погрешностей в питании и вредных привычек, а также при наличии нормального уровня ежедневной активности в большинстве случаев бывает обусловлено нарушением работы внутренних органов или систем. Такое ожирение называется вторичным и считается осложнением, возникающим на фоне основного заболевания», — Владислав Сычев, бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России.

Причины ожирения

Появление избыточного веса может быть обусловлено:

чрезмерной секрецией гормонов надпочечников (прежде всего кортизола), вызванной болезнью Иценко-Кушинга;

гиперплазией коры надпочечников;

опухолью коры надпочечников;

психическими или неврологическими нарушениями;

частыми алкогольными интоксикациями;

приёмом глюкокортикостероидов.

Избыток кортизола

Кортизол так же, как тиреотропные гормоны, участвует в липидном обмене. Под его воздействием увеличивается количество и размер клеток жировой ткани, а также снижается чувствительность тканей к инсулину.

При чрезмерной концентрации кортизола в организме избыточный жир откладывается преимущественно на животе, в области груди и шеи, при этом нижние и верхние конечности истончаются.

Сахарный диабет

Другая причина появления избыточного веса – инсулинорезистентность. Гормон инсулин вырабатывается клетками поджелудочной железы и выполняет транспортную функцию: переносит глюкозу и другие питательные вещества из крови к клеткам. При этом сахар перестаёт транспортироваться к клеткам и начинает накапливаться в организме, что вызывает хроническую гипергликемию (устойчивое увеличение уровня сахара в крови).

При данном состоянии развивается сахарный диабет 2-го типа (СД-2), для которого характерен избыточный вес. К сопутствующим проявлениям недуга относятся следующие признаки:

Нарушение работы щитовидной железы

Одной из причин развития вторичного ожирения является нарушение функций щитовидной железы. Она отвечает за секрецию тиреотропных гормонов, регулирующих обмен веществ. При недостаточном продуцировании гормонов развивается гипотиреоз, при котором происходит замедление метаболизма, что приводит к появлению избыточного веса и других симптомов, например, повышенной утомляемости, апатии, рассеянности, сниженному либидо, мышечной слабости.

При колебании половых гормонов у женщин, например, в период климакса, также повышается вероятность развития ожирения. Это связано со стремительным снижением выработки эстрогена, что вызывает замедление метаболизма. Некоторые гинекологические заболевания могут вызывать ожирение у женщин репродуктивного возраста.

Так, при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) нарушается баланс эстрогена и тестостерона в организме, на фоне чего нередко развивается инсулинорезистентность, а в результате со временем появляется абдоминальное ожирение.

У мужчин старше 50 лет также замедляется выработка тестостерона, что в том числе способствует накоплению избыточного жира в области живота и в верхней части туловища.

Как предотвратить

Предотвратить развитие данных состояний позволят регулярные профилактические обследования. Каждому человеку при отсутствии жалоб необходимо как минимум раз в год проходить превентивную диагностику, а при появлении тревожных симптомов не откладывать визит к специалисту. Важно понимать, что ранняя диагностика – залог быстрого и успешного лечения любого заболевания.

При выявлении фактора, который вызывал ожирение, следует как можно скорее заняться лечением основного заболевания и не забывать про корректировку избыточного веса. Ожирение, ставшее следствием определённой патологии, может спровоцировать развитие других осложнений, например, сердечно-сосудистых заболеваний.