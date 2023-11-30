СМИ: у израильских индюков выявлен опасный подвид птичьего гриппа

У израильских индюков выявлен опасный штамм птичьего гриппа H5N1. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ).

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Сообщается, что в районе Зора к западу от Иерусалима вирус уже уничтожил 43 птицы в стае из 10,5 тыс. особей.

До этого в Башкирии подтвердили вспышку птичьего гриппа.

По информации Telegram-канала «@Ufa_rb», «Башкирская птицефабрика» в связи с произошедшим приостанавливает реализацию своей продукции сроком на полгода. Предприятие также призвало партнеров изъять продукцию, отгруженную после 30 июля года и утилизировать.

30 июня в Нижегородской области выявили очаг птичьего гриппа под Дзержинском.

На острове реки Ока в километре от поселка Юрьевец обнаружили тела чаек. Экспертиза показала, что в останках находится вирус гриппа А субтипа Н5 (птичий грипп).