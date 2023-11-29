Как предотвратить переохлаждение и отморожение: соблюдайте 5 правил

С переохлаждением и отморожением может столкнуться каждый, но в особенности им подвержены дети и пожилые люди. Какие признаки указывают на эти состояния и как можно их избежать, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

© РИА "ФедералПресс"

«Основные признаки переохлаждения: бледная кожа, синие губы, озноб, затрудненная речь. При отсутствии помощи у пострадавшего замедляется пульс, дыхание становится редким, теряется сознание. Отморожение обычно затрагивает выступающие части тела – уши, нос, пальцы рук и ног. Вначале кожа бледнеет, при более длительном воздействии холода появляются пузыри, а далее развивается некроз тканей. Предотвратить переохлаждение и отморожения можно, соблюдая пять правил», – написала специалист в своем телеграм-канале.

Видео дня

Придерживайтесь многослойности

Оксана Драпкина советует надевать на улицу несколько слоев свободной одежды. При этом верхняя одежда обязательно должна быть из непромокаемой ткани. И не стоит забывать про варежки, шапку и шарф.

Носите соответствующую обувь

Тесная обувь, мокрые носки и отсутствие стельки увеличивают риск отморожений. Поэтому второе правило заключается в том, чтобы ботинки или сапоги обязательно были обработаны водоотталкивающей пропиткой, внутри лежали теплые стельки, а на ногах надеты шерстяные носки.

Откажитесь от сигарет и алкоголя

Курение на морозе ухудшает кровообращение, что влияет на уязвимость конечностей перед низкими температурами. А алкоголь расширяет сосуды, из-за чего организм теряет тепло, и снижает концентрацию внимания на признаках отморожения.

Не носите металлические украшения

Металл быстро остывает и поэтому может травмировать кожу. К тому же, если это кольца, они могут препятствовать кровообращению.

Двигайтесь, если замерзаете

При замерзании стоит помахать руками и ногами. По возвращении домой необходимо осмотреть себя на наличие отморожений.