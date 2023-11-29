Как предотвратить переохлаждение и отморожение: соблюдайте 5 правил
С переохлаждением и отморожением может столкнуться каждый, но в особенности им подвержены дети и пожилые люди. Какие признаки указывают на эти состояния и как можно их избежать, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.
«Основные признаки переохлаждения: бледная кожа, синие губы, озноб, затрудненная речь. При отсутствии помощи у пострадавшего замедляется пульс, дыхание становится редким, теряется сознание. Отморожение обычно затрагивает выступающие части тела – уши, нос, пальцы рук и ног. Вначале кожа бледнеет, при более длительном воздействии холода появляются пузыри, а далее развивается некроз тканей. Предотвратить переохлаждение и отморожения можно, соблюдая пять правил», – написала специалист в своем телеграм-канале.
Придерживайтесь многослойности
Оксана Драпкина советует надевать на улицу несколько слоев свободной одежды. При этом верхняя одежда обязательно должна быть из непромокаемой ткани. И не стоит забывать про варежки, шапку и шарф.
Носите соответствующую обувь
Тесная обувь, мокрые носки и отсутствие стельки увеличивают риск отморожений. Поэтому второе правило заключается в том, чтобы ботинки или сапоги обязательно были обработаны водоотталкивающей пропиткой, внутри лежали теплые стельки, а на ногах надеты шерстяные носки.
Откажитесь от сигарет и алкоголя
Курение на морозе ухудшает кровообращение, что влияет на уязвимость конечностей перед низкими температурами. А алкоголь расширяет сосуды, из-за чего организм теряет тепло, и снижает концентрацию внимания на признаках отморожения.
Не носите металлические украшения
Металл быстро остывает и поэтому может травмировать кожу. К тому же, если это кольца, они могут препятствовать кровообращению.
Двигайтесь, если замерзаете
При замерзании стоит помахать руками и ногами. По возвращении домой необходимо осмотреть себя на наличие отморожений.
«Первая помощь при переохлаждении и отморожении одинакова – человеку требуется медленное отогревание. Нельзя растирать кожу снегом, тканью или чем-то еще. Если на коже появились волдыри и отеки, следует обратиться к врачу. Если человек не двигается и не отвечает на вопросы, нужно вызывать скорую помощь», – также добавила терапевт.